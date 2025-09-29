L' Italvolley è tornata a casa! Giannelli esce con la coppa entusiasmo a mille

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo lo storico successo di ieri a Manila, con il titolo mondiale conquistato in finale contro la Bulgaria, la Nazionale maschile di volley fa ritorno in Italia. Ad aprire la fila è il capitano Simone Giannelli, che solleva la coppa e la mostra con orgoglio ai presenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

