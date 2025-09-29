L’Italia vince la sfida degli ascolti tv! La finale dei Mondiali di volley batte i programmi di prima serata E il confronto con le donne…

Un televisore su quattro era sintonizzato su Rai 2 in occasione di Italia-Bulgaria, finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. Buona parte del Paese si è ritrovata davanti al piccolo schermo per tifare la nostra Nazionale, capace di conquistare il titolo iridato per la quinta volta nella storia. L’affermazione dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi, arrivata a Manila (Filippine) contro il sestetto guidato da Chicco Blengini, è stata seguita da ben 3,35 milioni di telespettatori con il 25,8% di share tra le ore 12.30 e le ore 14.20. Boom di ascolti per la seconda rete del network pubblico, che ha trasmesso l’incontro durante l’orario di pranzo, prolungandosi poi fino alle ore 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

