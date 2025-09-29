L’Italia torna in vetrina

Eccola la buona notizia. Il mercato degli investitori Oltreatlantici ha deciso di puntare il cannocchiale sull'Italia. Beninteso, non sulle bellezze naturali dello Stivale bensì sui nostri titoli sovrani. E a seguire sui migliori titoli del portafoglio italico. Ciò significa che la credibilità del Paese è accresciuta e questo si porta dietro una buona dose di fiducia nella tenuta del Sistema Italia. Il mercato con applaude, insomma. E siccome, per definizione, il mercato non fa sconti ad alcuno perché non ha un'anima, il fatto che stiano avvenendo cose fino a ieri poco possibili deve essere motivo di soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

