L’Italia torna in vetrina

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Eccola la buona notizia. Il mercato degli investitori Oltreatlantici ha deciso di puntare il cannocchiale sull'Italia. Beninteso, non sulle bellezze naturali dello Stivale bensì sui nostri titoli sovrani. E a seguire sui migliori titoli del portafoglio italico. Ciò significa che la credibilità del Paese è accresciuta e questo si porta dietro una buona dose di fiducia nella tenuta del Sistema Italia. Il mercato con applaude, insomma. E siccome, per definizione, il mercato non fa sconti ad alcuno perché non ha un'anima, il fatto che stiano avvenendo cose fino a ieri poco possibili deve essere motivo di soddisfazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217italia torna in vetrina

© Ilgiornale.it - L’Italia torna in vetrina

In questa notizia si parla di: italia - torna

L’ex br Leonardo Bertulazzi torna ai domiciliari. “Congelata” la procedura di estradizione in Italia

Italia’s Got Talent torna su Disney con Alessandro Cattelan come giudice

Boom Milinkovic-Savic: torna in Italia, la destinazione è spiazzante

l8217italia torna vetrinaL’Italia torna in vetrina - La credibilità del Paese è accresciuta e questo si porta dietro una buona dose di fiducia nella tenuta del Sistema Italia ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Torna Vetrina