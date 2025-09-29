L'Italia della pallavolo domina perché abbiamo trovato la ricetta perfetta a differenza del calcio
Gli azzurri del volley sono ancora campioni del mondo: una vittoria che suggella un modello ben preciso e conferma come la strada intrapresa sia quella giusta. Finanziamenti, progetti e sviluppo dei giovani: come funziona il sistema Italia.
Mondiali di Pallavolo 2025, Italia-Slovacchia: dove vederlo in tv, in chiaro, e in streaming
La meravigliosa Italia di Fefè De Giorgi si conferma campione del mondo di pallavolo: sconfitta la Bulgaria
L’intelligenza artificiale sta già cambiando il mondo dello sport, l’esempio della pallavolo in Italia
L'Italia della pallavolo è campione del mondo sia con le donne che con gli uomini. Era successo l'ultima volta 65 anni fa. Di Eleonora Cozzari - X Vai su X
Italia campione del mondo! Le parole del presidente FIPAV Puglia Paolo Indiveri L'impresa "Una straordinaria impresa degna di un'estate senza precedenti per la pallavolo italiana! Una federazione campione del mondo sia in campo femminile che i