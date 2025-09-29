L'Italia della pallavolo domina perché abbiamo trovato la ricetta perfetta a differenza del calcio

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri del volley sono ancora campioni del mondo: una vittoria che suggella un modello ben preciso e conferma come la strada intrapresa sia quella giusta. Finanziamenti, progetti e sviluppo dei giovani: come funziona il sistema Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: italia - pallavolo

