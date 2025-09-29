L’Italia del volley supera calcio e pallanuoto! Record solitario di Mondiali vinti

L’Italia si è laureata Campionessa del Mondo nel volley maschile per la quinta volta nella storia, imponendosi per 3-1 contro la Bulgaria nella finale andata in scena a Pasay City (Manila, Filippine). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono resi protagonisti di una splendida cavalcata nella metropoli asiatica, rifilando dei secchi 3-0 a Ucraina, Argentina, Belgio e Polonia prima di avere la meglio anche sul sestetto guidato da Chicco Blengini. Gli azzurri hanno difeso il titolo conquistato tre anni fa a Katowice, aggiungendo così questo sigillo alla storica tripletta firmata dalla Generazione di Fenomeni negli anni Novanta. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia del volley supera calcio e pallanuoto! Record solitario di Mondiali vinti

