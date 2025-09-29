L' Italia del Volley si è presa tutto come ha fatto?
Nel giro di tre settimane l’Italia del volley si è presa tutto. Il 7 settembre la Nazionale femminile ha conquistato il secondo mondiale della sua storia, ieri nel primo pomeriggio è stata la volta di quella maschile guidata da Fefè De Giorgi, che ha bissato il titolo del 2022 grazie al 3-1 alla sorprendente Bulgaria in finale. È il punto esclamativo al lavoro di un movimento che da diversi anni sta dominando nelle competizioni giovanili, ma soprattutto è la conferma del valore di questo ciclo, inaugurato nel 2021 dopo le Olimpiadi di Tokio. Un gruppo rinnovato e ringiovanito, tornato subito ai vertici della pallavolo mondiale e che come peggior risultato nei grandi tornei ha un quarto posto negli ultimi Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
Il volley è SOLO ITALIA! Campionesse del mondo nel femminile il 7 settembre Campioni del mondo nel maschile il 28 settembre Grazie ragazze, grazie ragazzi: è un DOMINIO Mondiale dell’ITALIA! - facebook.com Vai su Facebook
Italia regina del volley: il doppio oro mondiale che riscrive la storia - X Vai su X
Volley, Italia vince Mondiali Under 21 femminili: Giappone sconfitto 3-2 in finale - La Nazionale femminile Under 21 ha scritto un nuovo, importante capitolo della storia della pallavolo giovanile italiana: grazie al successo per 3- Lo riporta sport.sky.it
Volley, Italia campione. Buonfiglio: "Impresa storica". Invito di Mattarella al Quirinale - Nemmeno il tempo di alzare la coppa del secondo Mondiale della storia dell'Italvolley femminile, che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva già invitato la Nazionale di Velasco al ... Come scrive sport.sky.it