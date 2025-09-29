Nel giro di tre settimane l’Italia del volley si è presa tutto. Il 7 settembre la Nazionale femminile ha conquistato il secondo mondiale della sua storia, ieri nel primo pomeriggio è stata la volta di quella maschile guidata da Fefè De Giorgi, che ha bissato il titolo del 2022 grazie al 3-1 alla sorprendente Bulgaria in finale. È il punto esclamativo al lavoro di un movimento che da diversi anni sta dominando nelle competizioni giovanili, ma soprattutto è la conferma del valore di questo ciclo, inaugurato nel 2021 dopo le Olimpiadi di Tokio. Un gruppo rinnovato e ringiovanito, tornato subito ai vertici della pallavolo mondiale e che come peggior risultato nei grandi tornei ha un quarto posto negli ultimi Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'Italia del Volley si è presa tutto, come ha fatto?