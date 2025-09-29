L’Italia chiude gli Europei di flag football con uno splendido titolo al maschile e un ottimo traguardo tra le donne
L’Italia del flag football chiude i Campionati Europei 2025 di Parigi con due risultati davvero scintillanti. La formazione maschile ha addirittura vinto il titolo, il primo della propria storia, mentre la compagine femminile ha staccato il pass per i prossimi Mondiali. In poche parole un ottimo bottino, anzi sensazionale. La conferma che il movimento goda di ottima saluta e che, anzi, è in continua crescita. La nazionale maschile ha superato con il punteggio di 27-19 l’Austria al termine di un percorso davvero eccezionale. Giocatori come Zahradka, Papale, Alinovi e Lazzaretto hanno fatto la differenza e hanno portato il tricolore sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it
