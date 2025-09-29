L’Italia chiude gli Europei di flag football con uno splendido titolo al maschile e un ottimo traguardo tra le donne

Oasport.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia del flag football chiude i Campionati Europei 2025 di Parigi con due risultati davvero scintillanti. La formazione maschile ha addirittura vinto il titolo, il primo della propria storia, mentre la compagine femminile ha staccato il pass per i prossimi Mondiali. In poche parole un ottimo bottino, anzi sensazionale. La conferma che il movimento goda di ottima saluta e che, anzi, è in continua crescita. La nazionale maschile ha superato con il punteggio di 27-19 l’Austria al termine di un percorso davvero eccezionale. Giocatori come Zahradka, Papale, Alinovi e Lazzaretto hanno fatto la differenza e hanno portato il tricolore sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Oasport.it

l8217italia chiude gli europei di flag football con uno splendido titolo al maschile e un ottimo traguardo tra le donne

© Oasport.it - L’Italia chiude gli Europei di flag football con uno splendido titolo al maschile e un ottimo traguardo tra le donne

In questa notizia si parla di: italia - chiude

Nuoto, Italia chiude prima nella classifica per nazioni agli Europei giovanili 2025

Basket femminile, l’Italia chiude il girone con una vittoria in volata sulla Finlandia agli Europei Under 18

Si chiude un’era per l’Italia di volley femminile: Monica De Gennaro saluterà dopo i Mondiali

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Chiude Europei Flag