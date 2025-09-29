L’Italia che veglia | il cuore invisibile della nostra sicurezza

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ci sono donne e uomini che ogni giorno scelgono di indossare con orgoglio una divisa che rappresenta uno dei pilastri più grandi e più nobili della nostra Repubblica. Scelgono di sedersi dietro una scrivania in una stazione dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, in una questura della Polizia di Stato o in una stazione della Polizia Locale. Di lavorare in una caserma dei Vigili del Fuoco, o in un tribunale e in una prefettura, pronti a correre verso il pericolo quando tutti fuggono. O di muoversi silenziosi nei meandri dell’intelligence, lì dove la sicurezza si gioca nell’ombra e nel silenzio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

l8217italia che veglia il cuore invisibile della nostra sicurezza

© Ilgiornale.it - L’Italia che veglia: il cuore invisibile della nostra sicurezza

In questa notizia si parla di: italia - veglia

L’Italia che veglia: il cuore invisibile della nostra sicurezza

L’Italia che veglia: il cuore invisibile della nostra sicurezza - Ci sono donne e uomini che ogni giorno scelgono di indossare con orgoglio una divisa che rappresenta uno dei pilastri più grandi e più nobili della nostra Repubblica. Segnala ilgiornale.it

Il grasso nascosto danneggia il cuore anche se fai esercizio - Il grasso viscerale nascosto intorno agli organi interni accelera l'invecchiamento del cuore in modo significativo, anche in persone apparentemente normopeso La distribuzione del grasso "a mela" negli ... tomshw.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Veglia Cuore Invisibile