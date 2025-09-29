Liste le regole dividono | Servono criteri chiari su tesserati e indagati

Quotidianodipuglia.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Criteri chiari e oggettivi per la candidabilità, evitando che prevalgano scelte discrezionali». Così Claudio Stefanazzi, parlamentare del Partito Democratico, aveva. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

liste le regole dividono servono criteri chiari su tesserati e indagati

© Quotidianodipuglia.it - Liste, le regole dividono: «Servono criteri chiari su tesserati e indagati»

In questa notizia si parla di: liste - regole

Ztl, abolite le 'liste bianche' e scattano le nuove regole: "Servono cartelli ben visibili ai varchi"

liste regole dividono servonoListe, le regole dividono: «Servono criteri chiari su tesserati e indagati» - «Criteri chiari e oggettivi per la candidabilità, evitando che prevalgano scelte discrezionali». Riporta quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Liste Regole Dividono Servono