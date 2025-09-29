Liste d' attesa in ospedale arrivano 10 milioni Bertolaso | Coinvolgiamo il privato per dare risposte concrete

Milanotoday.it | 29 set 2025

Dieci milioni per ridurre le liste d'attesa per le visite in ospedale. È questo l'obiettivo che Regione Lombardia si è posto e per il quale ha stanziato la milionaria somma. Per accelerare sul recupero delle liste di attesa, acquistando le prestazioni da parte delle strutture private accreditate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

