Liste d' attesa 2,5 milioni per Lecco | coinvolti anche i privati

Leccotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano 2,5 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa sanitarie nel territorio lecchese. Le risorse fanno parte di un piano complessivo da 10 milioni stanziato da Regione Lombardia per acquistare prestazioni dalle strutture private accreditate e dare risposte concrete ai cittadini in attesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: liste - attesa

