Liste d' attesa 2,5 milioni per Lecco | coinvolti anche i privati
Arrivano 2,5 milioni di euro per ridurre le liste d'attesa sanitarie nel territorio lecchese. Le risorse fanno parte di un piano complessivo da 10 milioni stanziato da Regione Lombardia per acquistare prestazioni dalle strutture private accreditate e dare risposte concrete ai cittadini in attesa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
In questa notizia si parla di: liste - attesa
Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa
Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”
Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite
Il flop su sanità, liste di attesa e tutte le altre attese deluse. Anche sulla sicurezza (di Salvatore Cannavò) - facebook.com Vai su Facebook
“Liste d’attesa nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti” A interrogazione di Pernazza e Romizi (FI), Giambartolomei (FdI) e Tesei (Lega) ha risposto la presidente della Giunta Stefania Proietti https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notiz - X Vai su X
Lombardia, 10 milioni per le liste d’attesa: serviranno per acquistare prestazioni da strutture private accreditate - Sanità, l’assessore al Welfare Bertolaso: gli ospedali pubblici sono già impegnati a pieno regime nell'erogazione di servizi. Segnala msn.com
Liste d’attesa: 218mila euro per potenziare il privato convenzionato - Poco più di 218mila euro assegnati all’Ats Val Padana per diminuire le liste d’attesa. Da cremonaoggi.it