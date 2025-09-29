Lisa Monaco perché Trump vuole far licenziare un' importante dirigente di Microsoft

Wired.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La neo responsabile degli affari globali del colosso è finita nel mirino del presidente per via dei suoi passati incarichi, su consiglio di un'influencer di destra. 🔗 Leggi su Wired.it

Microsoft deve licenziare Lisa Monaco, dirigente della compagnia, secondo Donald Trump

lisa monaco perch233 trumpDonald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare una dirigente per motivi politici - Donald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare la dirigente Lisa Monaco per motivi politici: ecco cosa sta succedendo. Scrive techprincess.it

lisa monaco perch233 trumpTrump vuole licenziare una dirigente Microsoft - Le accuse riguardano pregiudizi e problemi di sicurezza che sollevano dubbi sulla trasparenza e affidabilità del sistema. Lo riporta tomshw.it

