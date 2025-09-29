Lisa Monaco perché Trump vuole far licenziare un' importante dirigente di Microsoft

La neo responsabile degli affari globali del colosso è finita nel mirino del presidente per via dei suoi passati incarichi, su consiglio di un'influencer di destra. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Lisa Monaco, perché Trump vuole far licenziare un'importante dirigente di Microsoft

In questa notizia si parla di: lisa - monaco

Microsoft deve licenziare Lisa Monaco, dirigente della compagnia, secondo Donald Trump

Nubi sul Gino Lisa, cancellare subito la tassa d’imbarco. ? La vicenda del Gino Lisa e la cancellazione dei voli per Milano, Torino e Monaco di Baviera è un problema serio per la Capitanata. Non entro nelle questioni organizzative di Lumiwings, ma è im - facebook.com Vai su Facebook

L’attacco di Trump a Lisa Monaco per colpire Microsoft: la posta in gioco è il cloud per Israele - X Vai su X

Donald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare una dirigente per motivi politici - Donald Trump ha chiesto a Microsoft di licenziare la dirigente Lisa Monaco per motivi politici: ecco cosa sta succedendo. Scrive techprincess.it

Trump vuole licenziare una dirigente Microsoft - Le accuse riguardano pregiudizi e problemi di sicurezza che sollevano dubbi sulla trasparenza e affidabilità del sistema. Lo riporta tomshw.it