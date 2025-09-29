Lisa Frankenstein | tra teen-movie e comedy-horror una love-story del tutto particolare – Recensione

La giovane studentessa Lisa Swallows, un'emarginata dall'animo gotico, è rimasta traumatizzata dalla tragica scomparsa della madre e vive ora col padre, risposatosi, la matrigna e la sorellastra. La ragazza è incapace di integrarsi non soltanto nella sua nuova e odiosamente solare famiglia acquisita, ma anche in quell' ambiente scolastico che isola chi non la pensa come la massa. La sua unica "consolazione" è il cimitero locale, dove trascorre le giornate conversando con la statua di un giovane pianista dell'epoca vittoriana, morto secoli prima. Durante una violenta tempesta, un fulmine rianima il cadavere del defunto, che si presenta, in uno stato di semi-decomposizione, alla porta di Lisa.

