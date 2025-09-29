Lipommini e altri misteri | le leggende di Conversano in festa

Sabato 4 ottobre – ore 17.30Conversano si veste di mistero con l’itinerario teatralizzato “Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano”.Un viaggio insolito tra vicoli e tradizioni, dove storia e leggenda si intrecciano in racconti che appartengono alla memoria più intima della città. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Sabato 8 febbraio, ore 10:30 "Lipommini e altri misteri: le leggende di Conversano" Parti per una visita guidata teatralizzata alla scoperta dei misteri e delle leggende di Conversano. Attraverseremo i vicoli e i riti antichi del borgo, da Casal Vecchio con i su - facebook.com Vai su Facebook

