L’interminabile caso di Garlasco è lo specchio dell’Italia
Non c’è niente da fare: se guardi a lungo dentro Garlasco, anche Garlasco guarda dentro di te. Garlasco ormai è una biografia della nazione, c’è tutto: la famiglia addolorata, quella che protegge, quella che denuncia, una completa antropologia forense di avvocati perbene e altri con licenza di uccidere (i propri clienti), i magistrati che si odiano, quelli che restano pm tutta la vita e quelli che si riciclano (l’esistenza) e le fanno girare ai colleghi rimasti con la toga, la stampa che vigila, indaga, chiede alla procura e si sostituisce alla procura anche più efficacemente. L’altra sera Gianluigi Nuzzi a ghigno spiegato ha sfiorato il colpaccio chiedendo all’esausta signora Sempio la destinazione dei soldi presi in prestito. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
