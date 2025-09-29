L’Inter torna a chiudere un bilancio in attivo dopo 15 anni in rosso
L’Inter ha ufficialmente annunciato che tornerà a chiudere il bilancio in utile dopo 15 anni consecutivi in rosso. La notizia è emersa a margine della riunione del Cda nerazzurro svoltasi oggi. Il club meneghino ha fatto registrare un fatturato pari a 567 milioni di euro, con un incremento di quasi 100 milioni rispetto ai 473 del 2024. Il profitto è di oltre 35 milioni. Il comunicato dell’Inter. Di seguito il comunicato apparso tramite i canali ufficiali del club: “Il Consiglio di Amministrazione di F.C. Internazionale Milano S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio per l’anno fiscale 202425 nel corso della riunione che si è svolta oggi presso la sede del Club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
