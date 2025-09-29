L' Inter festeggia il primo utile della sua storia | +34,5 milioni nel 2024-25

Il cda nerazzurro ha approvato i conti della scorsa stagione. Grazie alla Champions e al Mondiale per club il fatturato, al lordo del calciomercato, è schizzato a 567 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

