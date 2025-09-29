L' Inter festeggia il primo utile della sua storia | +34,5 milioni nel 2024-25
Il cda nerazzurro ha approvato i conti della scorsa stagione. Grazie alla Champions e al Mondiale per club il fatturato, al lordo del calciomercato, è schizzato a 567 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Handanovic festeggia 41 anni, l’Inter lo celebra così: «Tecnica e leadership!»
Serie C. Ora è ufficiale: Inter U23 ammessa. Festeggia anche la Pro Patria
Carbone festeggia la vittoria all’esordio con l’Inter Primavera: «Emozione speciale» – FOTO
Alessandro Michieletto MVP dei Mondiali di pallavolo, l'Inter festeggia il suo tifoso su X - X Vai su X
? #Culto fa cifra tonda e festeggia il 250esimo episodio ricordando la prima rete in granata di Paolino #Pulici, segnata in casa dell'#Inter #Torino #Torinofc #Toronews Qui l’articolo completo - facebook.com Vai su Facebook
