L’intelligenza artificiale trappola per gli anziani | truffe aumentate del 456%

Roma, 29 settembre 2025 – “ Mamma, mamma, mio marito ha fatto un incidente”. A chiedere aiuto (e 30mila euro), in lacrime, a Luciana Gaiotto, 84enne trevigiana, non era sua figlia ma dei truffatori che hanno tratto in inganno l’anziana clonando la voce della donna con l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale. Tra maggio 2024 e aprile 2025 le segnalazioni di truffe in cui era coinvolta l’IA generativa – stando ai dati di Chainabuse – sono aumentate del 456 per cento rispetto allo stesso periodo del 2023-24. Per creare ‘deepfake’ molto spesso i truffatori scavano nella vita delle vittime sfruttando i video pubblicati sui social. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

