L’Instituto Cervantes inaugura il nuovo anno di attività con gli artisti Andrea Cusumano e Kay Zevallos Villegas
L'Instituto Cervantes di Palermo ha inaugurato il nuovo anno di attività lo scorso venerdì 26 settembre nella Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33), con un evento speciale, la duration performance Resistenza d’amore, che ha visto protagonisti gli artisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: instituto - cervantes
Alcuni dei partecipanti alla nostra giornate di Porte aperte all’Instituto Cervantes de Nápoles! Prenotazioni : https://forms.gle/A6AFCW2mGwBPdtAU7 #semanaCervantes ? Sconto del 10% per tutte le nuove iscrizioni realizzate dal 22/09 al 28/09. ?GIO - facebook.com Vai su Facebook
All'Instituto Cervantes non solo puoi imparare lo spagnolo in modo tradizionale. Le nostre attività extracurricolari permettono ai ragazzi e alle ragazze delle medie di tuffarsi nello spagnolo imparando tante cose sulle culture ispaniche. https://roma.cervantes - X Vai su X