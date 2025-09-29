L’Instituto Cervantes inaugura il nuovo anno di attività con gli artisti Andrea Cusumano e Kay Zevallos Villegas

Palermotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Instituto Cervantes di Palermo ha inaugurato il nuovo anno di attività lo scorso venerdì 26 settembre nella Chiesa di Santa Eulalia dei Catalani (via Argenteria Nuova, 33), con un evento speciale, la duration performance Resistenza d’amore, che ha visto protagonisti gli artisti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: instituto - cervantes

Cerca Video su questo argomento: L8217instituto Cervantes Inaugura Nuovo