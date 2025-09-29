Lingua geografica | il disturbo di kate mckinnon e come affrontarlo

Kate McKinnon, artista nota per il suo ruolo nel programma di sketch comedy Saturday Night Live, ha recentemente rivelato di essere affetta da una condizione del linguaggio, condividendo dettagli sulla sua diagnosi. Con una carriera iniziata nel 2012 e durata dieci anni, McKinnon si è distinta per le sue interpretazioni di personaggi politici e originali, fino al suo addio nel 2022. La sua esperienza personale con questa condizione medica ha attirato l’attenzione dei fan e degli osservatori. che cos’è la condizione del linguaggio di kate mckinnon. diagnosi: un disturbo innocuo. Durante un’intervista con People, McKinnon ha spiegato che la sua condizione si chiama lingua geografica. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

