Linea Caserta-Benevento-Foggia completati i lavori da 430 milioni di euro
Comunicato Stampa Attivato il nuovo tratto Cancello-Frasso Telesino e un sistema di gestione avanzato dei treni Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) sulla . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Lavori linea Napoli-Caserta via Cancello: modifiche alla circolazione dei treni
Cantieri sui binari, modifiche alla circolazione sulla Linea Napoli–Caserta via Cancello
Lavori di potenziamento sulla linea Napoli-Caserta via Cancello
TRENITALIA, CAMPANIA: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA LINEE CASERTA – BENEVENTO – FOGGIA, NAPOLI – CASERTA (VIA CANCELLO) E NAPOLI – CASSINO Cronaca - Dal 27 settembre al 13 ottobre la circolazione ferroviaria subirà variazioni d'orario o cancellazioni per lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rete Ferroviaria Italiana connessi ...
RFI: conclusi lavori di potenziamento sulla Caserta-Benevento-Foggia per 430 mln - (FERPRESS) – Roma, 29 SET – Si sono conclusi come da programma gli interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ...