Linea 2 stazione in manutenzione | corse limitate fino a giovedì 2 ottobre

Napolitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori della rete ferroviaria napoletana. Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Napoli Campi Flegrei, la circolazione dei treni sarà sospesa in due diverse fasi. La prima scatterà martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2025. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

