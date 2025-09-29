Linea 2 stazione in manutenzione | corse limitate fino a giovedì 2 ottobre
Disagi in vista per i pendolari e i viaggiatori della rete ferroviaria napoletana. Per consentire lavori di manutenzione straordinaria alla stazione di Napoli Campi Flegrei, la circolazione dei treni sarà sospesa in due diverse fasi. La prima scatterà martedì 29 e mercoledì 30 settembre 2025. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: linea - stazione
Autobus, dalla stazione a via Santa Maria: da fine luglio attiva la nuova linea
Più controlli alla stazione Linea 2 di Mergellina, obiettivo sicurezza e meno evasione dei biglietti
La linea dura non si ferma. San Lorenzo e stazione blitz della Municipale
: dalle ore 15:00 la stazione Garibaldi riapre al pubblico. ? Linea 1: causa guasto dalle ore 13:50 non effettua fermata Garibaldi in entrambe le direzioni, di conseguenza fino al momento del ripristino gli accessi alla stazione resteranno chiu - facebook.com Vai su Facebook
champs-élysées, paris - linea 1 o 9 (stazione franklin d. roosevelt), RER A (stazione charles de gaulle-étoile). per saperne di più: - X Vai su X
Lavori alla Linea 2 della metro, stop ai treni per 4 giorni - Si prospettano disagi significativi per i pendolari e i viaggiatori della Metro Linea 2 di Napoli, gestita da Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato). Da ilroma.net
Metro Linea 2 Napoli, stop ai treni per 4 giorni: bus sostitutivi e cancellazioni - Dal 29 settembre al 2 ottobre lavori a Napoli Campi Flegrei: sospesi treni su più linee, attivi bus sostitutivi e cancellazioni ... Segnala fanpage.it