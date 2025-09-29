L' inchiesta sul clan della montagna 4 condanne in appello
Quattro condanne nel processo di appello bis scaturito dall’inchiesta “Montagna”, che nel 2018 ha colpito le cosche mafiose in un ampio versante della provincia di Agrigento. Per due imputati la pena è stata ridotta e per due è stata decisa la conferma.Mafia, estorsioni e politica: 26 condanne. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
