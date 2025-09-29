L' inchiesta per corruzione all' Asp confessa anche il dirigente | Sì ho intascato quelle mazzette

Confessa anche Francesco Cerrito, il dirigente dell'Asp arrestato venerdì scorso in flagranza per corruzione assieme a Mario Lupo, commercialista e presidente della Samot e di altre onlus che si occupano di assistenza domiciliare ai malati terminali di tumore, sorpreso dalla squadra mobile mentre. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

inchiesta corruzione asp confessaCorruzione, il presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente dell’Asp” - Le sue ammissioni sono ritenute però parziali ... Scrive grandangoloagrigento.it

inchiesta corruzione asp confessaTangenti Asp, presidente della Samot confessa: “Altri soldi al dirigente” - PALERMO – Gli contestavano una tangente da duemila euro, ma il ragioniere commercialista Mario Lupo ne ha ammesso almeno altre cinque. Come scrive livesicilia.it

