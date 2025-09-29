L' incendio al centro di stoccaggio della Omnia | chiesti 16 rinvii a giudizio

Agrigentonotizie.it | 29 set 2025

Sedici persone rischiano il processo nell'ambito delle indagini partite dopo l’incendio doloso del gennaio 2024 al centro di stoccaggio rifiuti Omnia di contrada Piana Bugiades, a Licata: rogo appiccato per cento euro che aveva provocato settimane di emergenza in città. Il disastro ambientale di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

