L’imprenditore ucciso in Albania il cugino | Sospetto una lite coi figli del socio

Edoardo Sacchi è stato ammazzato con un colpo di pistola alla testa. Ancora nessuna certezza su cosa è accaduto. Oggi i funerali. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’imprenditore ucciso in Albania, il cugino: “Sospetto una lite coi figli del socio”

In questa notizia si parla di: imprenditore - ucciso

Delitto delle Acciaierie Megara: dopo 35 anni si riapre il caso dell'imprenditore bresciano ucciso

Imprenditore ucciso e fatto sparire: Carini torna libero

Momcilo Bakal, un arresto per l’omicidio dell’imprenditore ucciso nel 2016

Imprenditore di Cunardo ucciso in Albania, indagini in corso sulla dinamica dei fatti - facebook.com Vai su Facebook

Ucciso in Albania l’imprenditore varesino Edoardo Sarchi: arrestato il figlio del socio in affari - X Vai su X

Ucciso in Albania l’imprenditore Edoardo Sarchi: era originario di Cunardo - L’ambasciata italiana a Tirana e il consolato generale a Valona sono da subito in contatto con la Farnesina e i familiari per seguire l’evolversi delle indagini, ancora avvolte da molti punti oscuri ( ... Secondo laprovinciadivarese.it

Edoardo Sarchi, imprenditore italiano, ucciso in Albania in circostanze misteriose e lasciato per strada: si indaga sul socio - Edoardo Sarchi, 44 anni, imprenditore italiano proveniente da una storica famiglia di investitori in Albania, è stato trovato morto nella notte sul ciglio di una strada di campagna ... Segnala msn.com