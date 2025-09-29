Limbiate alla fermata dell’autobus con droga di vario tipo arrestato 24enne di Nova Milanese
Un 24enne italiano di Nova Milanese è stato fermato dai carabinieri sabato a Limbiate con un campionario di droga, in compagnia di un minore. I carabinieri sono intervenuti alla fermata dell’autobus di via Monte Bianco, dove il 24enne è stato trovato in compagnia di un minore. Droga alla fermata dell’autobus, 24enne arrestato a Limbiate Perquisito . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
In questa notizia si parla di: limbiate - fermata
Limbiate, alla fermata dell’autobus con droga di vario tipo, arrestato 24enne di Nova Milanese - Un 24enne italiano di Nova Milanese è stato fermato dai carabinieri sabato a Limbiate con un campionario di droga, in compagnia di un minore. Da ilnotiziario.net
Due arresti per droga a Lissone e Limbiate: un trentenne con 10mila euro in contanti - Due arresti per droga dei carabinieri in Brianza: a Lissone dopo un controllo fermato un trentenne con hashish e contanti. msn.com scrive