Lilli Gruber ridotta agli insulti sessisti per attaccare Meloni | Servosterzo dell’armata del super testosterone video

L’insulto che mancava è arrivato, ed è quanto mai fantasioso: Giorgia Meloni sarebbe il «servosterzo» di un’«armata» globale «del super testosterone». A coniare l’espressione è stata Lilli Gruber, ospite a Piazzapulita di un compiaciuto Corrado Formigli. «Servosterzo non è male», ha commentato il conduttore, mentre probabilmente a casa i telespettatori si chiedevano cosa volesse dire. La stessa Gruber dev’essersene resa conto, perché poi ha sentito l’esigenza di tradurre quella definizione con la più comprensibile «facilitatrice». Lilli Gruber ridotta agli insulti sessisti per attaccare Meloni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

