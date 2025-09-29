Liguria in un anno triplicano i siti certificati per la parità di genere nei luoghi di lavoro
Sono 431 in Liguria i siti produttivi certificati UNIPdR 125 (fonte Accredia maggio 2025), la prassi di riferimento volta a ridurre il divario di genere nei luoghi di lavoro. Questo significa che il valore è triplicato rispetto alla cifra omologa di maggio 2024 (fonte Accredia 144). Una fotografia che sarà illustrata nel dettaglio durante la tappa ligure del primo “Giro d’Italia dell’Equità” ossia il road show, “No Gender Gap. UNI PdR 125: la parità di genere nei luoghi di lavoro”, promossa da UNI (Ente Italiano di Normazione), con il patrocinio della Regione Liguria e in collaborazione con la Consigliera di parità effettiva della Regione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
