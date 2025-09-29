Ligue 1 | il Lione vince il big match con il Lille Marsiglia resta in scia delle prime

Parigi (Francia) 29 settembre 2025 - La quinta giornata di Ligue 1 si è conclusa con il botto, quando il Marsiglia ha battuto al Vélodrome il Psg, accorciando la classifica in vetta. Ebbene in questa sesta i marsigliesi hanno dato seguito al risultato vincendo anche il big match contro lo Strasburgo. Il Psg si riprende dal ko subito con la vittoria sull' Auxerre, mentre il Lione ottiene tre punti in casa del Lille. Cade invece il Monaco, in una giornata che traccia un primo solco in vetta alla graduatoria. L'esito delle partite del weekend. Il weekend calcistico in Francia si apre con il botto nel big match tra Strasburgo e Marsiglia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

