Life la poltrona che rivoluziona il recupero muscolare | dalla Campania la nuova frontiera della fisioterapia
Dalla Campania parte una sfida che unisce innovazione tecnologica, medicina e benessere: si chiama Life ed è un dispositivo destinato a cambiare il modo di fare fisioterapia e di affrontare i percorsi di recupero e attivazione muscolare. Il progetto è firmato dall’ingegnere Stefano Gallo, che, alle prese con un dolore persistente alla schiena, ha trasformato un’esperienza personale in un’idea imprenditoriale e scientifica. Non si è rassegnato al disagio, ma ha deciso di cercare una soluzione concreta, avvalendosi del supporto di una équipe multidisciplinare di medici, fisioterapisti e chinesiologi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: life - poltrona
