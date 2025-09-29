Life la poltrona che rivoluziona il recupero muscolare | dalla Campania la nuova frontiera della fisioterapia

Dalla Campania parte una sfida che unisce innovazione tecnologica, medicina e benessere: si chiama Life ed è un dispositivo destinato a cambiare il modo di fare fisioterapia e di affrontare i percorsi di recupero e attivazione muscolare. Il progetto è firmato dall’ingegnere Stefano Gallo, che, alle prese con un dolore persistente alla schiena, ha trasformato un’esperienza personale in un’idea imprenditoriale e scientifica. Non si è rassegnato al disagio, ma ha deciso di cercare una soluzione concreta, avvalendosi del supporto di una équipe multidisciplinare di medici, fisioterapisti e chinesiologi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it