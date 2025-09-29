Lichtsteiner | Vi racconto quando Allegri ci fece una sfuriata indimenticabile

Le parole di Stephan Lichtsteiner in vista di Milan-Napoli: l'ex terzino è stato allenato sia da Conte che da Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lichtsteiner: “Vi racconto quando Allegri ci fece una sfuriata indimenticabile”

In questa notizia si parla di: lichtsteiner - racconto

Lichtsteiner: “Conte e Allegri accomunati da una cosa. Vi racconto un retroscena” - X Vai su X

Stephan Lichtsteiner, ex esterno della Juventus, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha raccontato un aneddoto legato ad Antonio Conte: "L'arrabbiatura più grande di Conte? Il terzo anno giocavamo a Verona, avevamo l'obiettivo dei 100 punti. - facebook.com Vai su Facebook

Lichtsteiner svela: «Impossibile scegliere tra Conte e Allegri, sono due maestri. Entrambi hanno l’ossessione per la vittoria ma c’è un aspetto che li diversifica» - Ma entrambi hanno un solo obiettivo Due facce della stessa medaglia, due metodi diversi per raggiungere un ... Si legge su juventusnews24.com

Lichtsteiner: «Il punto di forza di Conte è preparare le partite, quello di Allegri è ribaltarle» - L'ex Lazio e Juve Lichtsteiner chiamato a parlare alla Gazzetta delle differenze sostanziali tra Allegri e Conte, che ebbe come tecnici. ilnapolista.it scrive