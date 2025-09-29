Liceo Alessi sospesa la dirigente scolastica Il Comune | Oggi guardiamo con fiducia al futuro
La dirigente scolastica del liceo Galeazzo Alessi di Perugia, Laura Carmen Paladino, ha annunciato con una lettera pubblicata sul sito della scuola che “da lunedì 29 settembre è disposta, su iniziativa dell'Usr Umbria (l'ufficio scolastico regionale), una sospensione della mia presenza presso il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: liceo - alessi
Liceo Alessi, la dirigente scolastica sospesa dopo le proteste dei genitori
Perugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - X Vai su X
Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - facebook.com Vai su Facebook
Perugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - di Maurizio Troccoli La dirigente scolastica del liceo scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall’incarico a partire dal 29 settembre 2025 dall ... Riporta umbria24.it
Liceo Alessi, sospesa la dirigente scolastica - L’Ufficio scolastico regionale a partire da oggi ha sospeso dalle sue funzioni la dirigente del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, Laura Carmen Paladino. Si legge su rainews.it