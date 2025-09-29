Liceo Alessi sospesa la dirigente scolastica Il Comune | Oggi guardiamo con fiducia al futuro

Perugiatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dirigente scolastica del liceo Galeazzo Alessi di Perugia, Laura Carmen Paladino, ha annunciato con una lettera pubblicata sul sito della scuola che “da lunedì 29 settembre è disposta, su iniziativa dell'Usr Umbria (l'ufficio scolastico regionale), una sospensione della mia presenza presso il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liceo - alessi

Liceo Alessi, la dirigente scolastica sospesa dopo le proteste dei genitori

liceo alessi sospesa dirigentePerugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - di Maurizio Troccoli La dirigente scolastica del liceo scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall’incarico a partire dal 29 settembre 2025 dall ... Riporta umbria24.it

liceo alessi sospesa dirigenteLiceo Alessi, sospesa la dirigente scolastica - L’Ufficio scolastico regionale a partire da oggi ha sospeso dalle sue funzioni la dirigente del liceo scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, Laura Carmen Paladino. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Liceo Alessi Sospesa Dirigente