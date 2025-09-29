Liceo Alessi la dirigente scolastica sospesa dopo le proteste dei genitori
La vicenda del liceo Alessi di Perugia e della dirigente scolastica Laura Carmen Paladino, si arricchisce di un nuovo elemento: la sospensione della preside dalle sue funzioni. È quanto comunica la stessa dirigente con una circolare pubblicata nel sito dell'istituto scolastico perugino.
Perugia, la preside del liceo Alessi è stata sospesa - di Maurizio Troccoli La dirigente scolastica del liceo scientifico “Galeazzo Alessi” di Perugia, professoressa Laura Carmen Paladino, è stata sospesa dall’incarico a partire dal 29 settembre 2025 dall ... Secondo umbria24.it
Perugia, liceo Alessi senza pace: 300 famiglie scrivono contro la dirigente - La partita per il destino del liceo scientifico “Alessi” si fa sempre più dura. Si legge su ilmessaggero.it