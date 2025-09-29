Licenziati dall’algoritmo | Il datore spieghi perché
IL MESSAGGIO è arrivato sullo schermo alle 8:42 del mattino: "Il tuo rapporto di lavoro termina oggi". Nessun capo, nessun colloquio, solo una notifica fredda e impersonale, generata da un sistema di Intelligenza Artificiale che aveva decretato che il rendimento di Marco, impiegato in una multinazionale, non era più in linea con gli standard. Non è un episodio isolato: negli Stati Uniti migliaia di lavoratori delle Big Tech hanno già vissuto lo stesso destino, mentre colossi come BP, secondo indiscrezioni, starebbero pianificando il taglio di oltre 7.000 dipendenti e appaltatori attraverso sistemi AI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: licenziati - dall
King, 200 dipendenti licenziati saranno sostituiti dall’AI, secondo una nota interna di Microsoft
“Licenziati” dall’azienda gli amanti scoperti dalla kiss cam: “Violato il decoro e il rispetto”. Loro tacciono
Docenti disabili assunti e poi licenziati dall’algoritmo: cosa succede adesso?
La protesta dei talenti: licenziati dalla Cerence fisici, ingegneri e matematici esperti in Ai - X Vai su X
Licenziati dall'Intelligenza Artificiale: il presidio dei lavoratori Cerence sotto il municipio di Torino - facebook.com Vai su Facebook
Licenziati dall’algoritmo: "Il datore spieghi perché" - IL MESSAGGIO è arrivato sullo schermo alle 8:42 del mattino: "Il tuo rapporto di lavoro termina oggi". Segnala quotidiano.net
Permessi 104, licenziamento illegittimo anche se l’investigatore ha le prove - Scopri perché un licenziamento può essere annullato se il datore non consegna al dipendente il report investigativo. Da quifinanza.it