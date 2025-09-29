IL MESSAGGIO è arrivato sullo schermo alle 8:42 del mattino: "Il tuo rapporto di lavoro termina oggi". Nessun capo, nessun colloquio, solo una notifica fredda e impersonale, generata da un sistema di Intelligenza Artificiale che aveva decretato che il rendimento di Marco, impiegato in una multinazionale, non era più in linea con gli standard. Non è un episodio isolato: negli Stati Uniti migliaia di lavoratori delle Big Tech hanno già vissuto lo stesso destino, mentre colossi come BP, secondo indiscrezioni, starebbero pianificando il taglio di oltre 7.000 dipendenti e appaltatori attraverso sistemi AI. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Licenziati dall’algoritmo: "Il datore spieghi perché"