Libri di Stefano Benni da scoprire e leggere
Da Terra a Margherita Dolcevita sono i libri di Stefano Benni per non dimenticarlo.
In questa notizia si parla di: libri - stefano
Morto Stefano Benni, i libri che ne hanno fatto un’icona
Morto lo scrittore Stefano Benni, tra i suoi libri più amati "Bar sport"
Libri: morto Stefano Benni, scrittore di “Bar Sport”. Maestro di satira e fantasia
Addio a Stefano Benni, il "Lupo" della letteratura italiana È scomparso a 78 anni Stefano Benni, scrittore tra i più amati e originali della narrativa italiana degli ultimi decenni. Autore di libri diventati veri cult, ha saputo mescolare umorismo, satira e fantas
Sono cresciuta leggendo tutti i libri di Stefano Benni. Comici Spaventati Guerrieri rimarrà per sempre il libro più triste, più politico e allo stesso tempo più divertente che abbia mai letto.
"Il mare colore dei libri" e Stefano Benni, l'omaggio al compianto scrittore. Il Festival dell'Editoria indipendente "Il mare colore dei libri" ha ospitato all'interno del Museo Lilibeo di Marsala, anche un momento emozionante
Morte Stefano Benni. L'autore che raccontava la verità con un sorriso - Una voce unica che faceva divertire con l'assurdo della quotidianità, inventando un vocabolario.