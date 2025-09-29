Liberi dal sudore e dai segni del passato con i trattamenti del Dottor Maspero
In Italia la sudorazione eccessiva colpisce circa l’1–3% della popolazione adulta, pari a oltre 600.000 – 1,8 milioni di persone, si manifesta spesso già in età adolescenziale e interessa uomini e donne in misura simile. Nonostante l’impatto sulla vita sociale e relazionale, oltre il 55% dei pazienti non cerca l’aiuto del medico e vive questo disturbo in silenzio e con disagio. Tra i rimedi contro la sudorazione eccessiva delle ascelle, esiste però un trattamento medico ambulatoriale, non invasivo, che si esegue in pochi minuti e non richiede alcun tempo di recupero. Gli effetti durano fino a un anno, garantendo libertà di movimento, comfort e serenità anche nelle situazioni più stressanti o emozionalmente coinvolgenti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
