L’hanno lanciato in mezzo alla strada poi è diventato il mio cucciolo | ragazza salva un gattino da un tombino e lo accudisce
Un gattino arancione è stato salvato da Tarynn Byrum dopo essere stato gettato in un tombino da un uomo a bordo di un camion da lavoro, in North Carolina. “Una collega mi ha chiesto se mi piacessero i gatti,” racconta Byrum. “Poi mi ha detto che aveva visto un uomo lanciare il mio dolce cucciolo in un tombino nel parcheggio e scappare via. Mi ha indicato il piccolo che sbirciava da dietro un blocco di cemento.” Byrum si è chinata subito per raccoglierlo. “Era esausto, con il pelo sporco e annodato e pieno di pulci”, spiega. “Aveva gli occhi completamente coperti da secrezioni, non si capiva neanche di che colore fossero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
