L’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal cda del Casinò di Campione d’Italia

L'ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di avere preso dei soldi per scagionare Andrea Sempio, nell'ambito del caso Garlasco, e per questo motivo indagato per corruzione in atti giudiziari, rassegnerà le dimissioni da presidente e membro del Consiglio d'amministrazione del Casinò di Campione d'Italia. Lo rende noto la stessa casa da gioco, "informalmente informata" delle intenzioni del magistrato oggi in pensione, che evidenzia "la totale estraneità della Casa da Gioco" dalle accuse mosse a Venditti, il cui mandato fino ad oggi "è stato assolto con grande professionalità e competenza” L’impugnazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ex procuratore Mario Venditti si dimette dal cda del Casinò di Campione d’Italia

