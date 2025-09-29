SANSEPOLCRO 0 CANNARA 0 SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Bambara; Adreani, Borgo, Fumanti, Cerbella (32’ st Barculli); Omohonria, Gennaioli: Salis (26’ st Alagia), Brizzi (15’ st Massai), Belli; Bocci. All. Davide Ciampelli. CANNARA (3-5-2): Vassallo; Myrtollari, En. Bertaina, Baraboglia; G. Cardoni (41’ st Vitaloni), Roselli, Montero, Maselli (22’ st Porzi), Schvindt; Haxhiu, Lomangino. All. Antonio Armillei. Arbitro: Scarati di Termoli. SANSEPOLCRO – Povera di contenuti e con pochissimi sussulti in grado di contrastare la noia generata fra il sempre numeroso pubblico sugli spalti: questa, in sintesi, la fotografia della partita disputata al Buitoni da due squadre, Sansepolcro e Cannara, incapaci entrambe di trovare le idee e la forza di superarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'ex Armillei frena il Sansepolcro al Buitoni. Bocci nel finale spreca un'occasione d'oro