L’ex allenatore di Camarda | Faceva la differenza Lecce ottima piazza ma bisogna …
L'allenatore di Francesco Camarda all'Afforese ovvero Massimo D'Amaro ha parlato del talento del Milan dopo il suo gol con il Lecce. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: allenatore - camarda
Entra Segna Decide 17 anni Senza il cinema di un allenatore che urla e prende a calci una bottiglia per aver segnato un 2-0 a Cagliari. Con 3 anni in meno dello stesso (Esposito). #Camarda emoziona ? #LecceBologna - X Vai su X
Camarda, il primo gol in A cancella le critiche. Poi quella dedica: “Avevo fatto una promessa...” ? È arrivata alla 17esima partita in Serie A la prima rete tra i grandi di Francesco Camarda. Quando tutto sembrava perso per un Lecce che andava verso la qu - facebook.com Vai su Facebook