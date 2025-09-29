Lewis Hamilton saluta per sempre il suo cagnolino Roscoe

Dopo giorni di calvario, si è spento Roscoe, l'adorato cane di Lewis Hamilton: "Ho dovuto prendere la decisione più dura della mia vita". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

lewis hamilton saluta suoLewis Hamilton distrutto per la morte del suo cane Roscoe: «Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un’anima ... - Con un messaggio straziante su Instagram, il campione annuncia la morte del suo fedele bulldog inglese. vanityfair.it scrive

lewis hamilton saluta suoLewis Hamilton e l’addio a Roscoe: non ce l’ha fatta il suo bulldog - Il pilota Ferrari Lewis Hamilton piange la morte del bulldog Roscoe, presenza storica nei paddock di Formula 1. Come scrive 105.net

