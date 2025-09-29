Lewis Hamilton Rosco è morto tra le mie braccia | un' addio straziante
E' morto Roscoe, il bulldog di Lewis Hamilton. A darne notizia è stato lui stesso sui suoi canali social. Il pilota di Formula 1, che già nei giorni scorsi aveva fatto sapere di voler stare vicino al suo cane per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute a seguito di una polmonite, ha fatto sapere che il suo Roscoe ha smesso di lottare. "È morto tra le mie braccia", ha scritto il campione, che poi ha riservato un lungo messaggio di addio al suo migliore amico. "Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe - ha spiegato Hamilton -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: lewis - hamilton
Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Ferrari, è il momento di ascoltare Lewis Hamilton
Come Lewis Hamilton ritrova la concentrazione e la calma nella vita quotidiana
È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton. Il dolore del pilota sui social "Ho perso il mio migliore amico ieri sera. Grazie a tutti per l'amore che gli avete dimostrato in tutti questi anni. Roscoe per sempre". Così il pilota di F1, Lewis Hamilton, ha annunciato sui s - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Lewis Hamilton, è morto l'amato cane del pilota: "Ho dovuto sopprimerlo" #lewishamilton #canemorto #29settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/lutto-lewis-hamilton-morto-cane_104100674-202502k.shtml… - X Vai su X
Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare" - Il pilota britannico della Ferrari dice addio al suo amico a quattro zampe: "Una delle esperienze più dolorose" ... Lo riporta tuttosport.com
"Ora è insieme a Coco". L'addio straziante di Lewis Hamilton al suo cane Roscoe: "Ho perso il mio migliore amico" - "Ora è insieme a Coco", sono le parole strazianti scritte da Lewis Hamilton su X (ex twitter) in ricordo dei suoi due buldog inglesi Roscoe e Coco. Come scrive corrieredellumbria.it