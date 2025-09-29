Oggi non c’è spazio per velocità e adrenalina. Sono ore che scorrono lente per Lewis Hamilton, costretto a fermarsi per uno dei momenti più difficili della sua vita. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha dovuto dire addio al suo amato Roscoe, dopo una decisione che ha richiesto grande forza, e altrettanto dolore. Roscoe non era solo il suo cane, ma un amico fedele che lo ha accompagnato nel corso di tanti anni tra sfide, vittorie, cadute, diventando a sua volta una presenza immancabile nel paddock. L’addio al cane Roscoe nelle parole di Lewis Hamilton. Come ha scritto Lewis Hamilton in un lungo post condiviso su Instagram, il dolce Roscoe si è spento la sera di domenica 28 settembre. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lewis Hamilton: “La decisione più difficile della mia vita”. L’addio al suo Roscoe