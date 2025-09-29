Lewis Hamilton il commosso addio al bulldog Roscoe | ‘Un’anima bella’

‘La decisione più difficile della mia vita’. Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo di Formula 1, ha annunciato ieri, 28 settembre, la morte del suo amato bulldog inglese Roscoe. In un lungo post su Instagram, il pilota racconta di aver vissuto “la decisione più difficile della mia vita” dopo quattro giorni di terapia intensiva per cercare di salvare il suo fedele amico a quattro zampe. “Non ha mai smesso di lottare fino alla fine. Sono grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico”, scrive Hamilton. Il bulldog era stato ricoverato per complicazioni dovute a una polmonite, e la sua condizione era peggiorata rapidamente, portando il pilota a rinunciare a importanti impegni come il test Pirelli al Mugello e la Milano Fashion Week per stargli vicino. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

