Con un lungo e commosso post su Instagram, Lewis Hamilton ha annunciato la morte del suo amato cane Roscoe. In coma da qualche giorno, il bulldog, che in tante occasioni ha accompagnato il pilota britannico nel paddock durante i weekend di gara, è deceduto la sera di domenica 28 settembre. «Dopo quattro giorni di supporto vitale, dove ha combattuto con tutte le forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dirgli addio», ha scritto il campione della Ferrari. «Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Portarlo nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Lewis Hamilton, è morto il suo amato cane Roscoe