Lewis Hamilton distrutto per la morte del suo cane Roscoe | Non ha mai smesso di lottare fino alla fine Mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un’anima così bella un angelo e un vero amico

Vanityfair.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con un messaggio straziante su Instagram, il campione annuncia la morte del suo fedele bulldog inglese. Roscoe viaggiava con Hamilton praticamente ovunque, mostrandosi anche nei paddock delle corse di Formula 1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

lewis hamilton distrutto per la morte del suo cane roscoe non ha mai smesso di lottare fino alla fine mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un8217anima cos236 bella un angelo e un vero amico

© Vanityfair.it - Lewis Hamilton distrutto per la morte del suo cane Roscoe: «Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico»

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

Ferrari, è il momento di ascoltare Lewis Hamilton

Come Lewis Hamilton ritrova la concentrazione e la calma nella vita quotidiana

lewis hamilton distrutto morteLewis Hamilton annuncia la morte dell’amato cane Roscoe: “La decisione più difficile della mia vita” - Lewis Hamilton ha annunciato sui social la morte del suo amatissimo cane, Roscoe che era stato molto male nei giorni scorsi ... Segnala fanpage.it

lewis hamilton distrutto morteHamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare" - Il pilota britannico della Ferrari dice addio al suo amico a quattro zampe: "Una delle esperienze più dolorose" ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Lewis Hamilton Distrutto Morte