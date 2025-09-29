Con un messaggio straziante su Instagram, il campione annuncia la morte del suo fedele bulldog inglese. Roscoe viaggiava con Hamilton praticamente ovunque, mostrandosi anche nei paddock delle corse di Formula 1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Lewis Hamilton distrutto per la morte del suo cane Roscoe: «Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico»