Lewis Hamilton distrutto per la morte del suo cane Roscoe | Non ha mai smesso di lottare fino alla fine Mi sento grato e onorato di aver condiviso la vita con un’anima così bella un angelo e un vero amico
Con un messaggio straziante su Instagram, il campione annuncia la morte del suo fedele bulldog inglese. Roscoe viaggiava con Hamilton praticamente ovunque, mostrandosi anche nei paddock delle corse di Formula 1. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: lewis - hamilton
Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe
Ferrari, è il momento di ascoltare Lewis Hamilton
Come Lewis Hamilton ritrova la concentrazione e la calma nella vita quotidiana
È morto Roscoe, il cane di Lewis Hamilton. Il dolore del pilota sui social "Ho perso il mio migliore amico ieri sera. Grazie a tutti per l'amore che gli avete dimostrato in tutti questi anni. Roscoe per sempre". Così il pilota di F1, Lewis Hamilton, ha annunciato sui s - facebook.com Vai su Facebook
Lutto per Lewis Hamilton, è morto l'amato cane del pilota: "Ho dovuto sopprimerlo" #lewishamilton #canemorto #29settembre https://tgcom24.mediaset.it/people/lutto-lewis-hamilton-morto-cane_104100674-202502k.shtml… - X Vai su X
Lewis Hamilton annuncia la morte dell’amato cane Roscoe: “La decisione più difficile della mia vita” - Lewis Hamilton ha annunciato sui social la morte del suo amatissimo cane, Roscoe che era stato molto male nei giorni scorsi ... Segnala fanpage.it
Hamilton, è morto l'amato cane Roscoe. La dedica di Lewis: "Non ha mai smesso di lottare" - Il pilota britannico della Ferrari dice addio al suo amico a quattro zampe: "Una delle esperienze più dolorose" ... Da tuttosport.com