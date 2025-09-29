Lewis Hamilton annuncia la morte dell'amato cane Roscoe | La decisione più difficile della mia vita

Lewis Hamilton ha annunciato sui social la morte del suo amatissimo cane, Roscoe che era stato molto male nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lewis Hamilton si ferma, niente test al Mugello. Il suo cane Roscoe è in coma - Ci sono cose che non si possono comprare, è una frase banale, ma è anche una verità incontrovertibile. Secondo vanityfair.it