Lewis Hamilton annuncia la morte dell'amato cane Roscoe | La decisione più difficile della mia vita

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton ha annunciato sui social la morte del suo amatissimo cane, Roscoe che era stato molto male nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: lewis - hamilton

Lewis Hamilton, l’umanità di un campione vicino al suo amico a 4 zampe

Ferrari, è il momento di ascoltare Lewis Hamilton

Come Lewis Hamilton ritrova la concentrazione e la calma nella vita quotidiana

lewis hamilton annuncia morteLewis Hamilton annuncia la morte dell’amato cane Roscoe: “La decisione più difficile della mia vita” - Lewis Hamilton ha annunciato sui social la morte del suo amatissimo cane, Roscoe che era stato molto male nei giorni scorsi ... Segnala fanpage.it

lewis hamilton annuncia morteLewis Hamilton si ferma, niente test al Mugello. Il suo cane Roscoe è in coma - Ci sono cose che non si possono comprare, è una frase banale, ma è anche una verità incontrovertibile. Secondo vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Lewis Hamilton Annuncia Morte