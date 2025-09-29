LA SICILIA AL CENTRO della scena agroalimentare d’Europa: proprio quest’anno è arrivato all’isola il riconoscimento da parte di Igcat come “Regione europea della gastronomia”. D’altra parte, la Sicilia ha da sempre un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, non solo per la sua tradizione culinaria secolare, ma anche per il valore economico e culturale dei suoi prodotti certificati DOP e IGP. Questa occasione rappresenta una celebrazione della qualità siciliana e un’opportunità per approfondire il significato di queste certificazioni, il loro impatto sull’economia regionale e le nuove prospettive per le aziende del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Europa premia la Sicilia: gastronomia d’eccellenza