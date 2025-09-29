L’Europa premia la Sicilia | gastronomia d’eccellenza
LA SICILIA AL CENTRO della scena agroalimentare d’Europa: proprio quest’anno è arrivato all’isola il riconoscimento da parte di Igcat come “Regione europea della gastronomia”. D’altra parte, la Sicilia ha da sempre un ruolo da protagonista sulla scena internazionale, non solo per la sua tradizione culinaria secolare, ma anche per il valore economico e culturale dei suoi prodotti certificati DOP e IGP. Questa occasione rappresenta una celebrazione della qualità siciliana e un’opportunità per approfondire il significato di queste certificazioni, il loro impatto sull’economia regionale e le nuove prospettive per le aziende del territorio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: europa - premia
Educare alla cittadinanza europea e alla diversità, la Regione premia il progetto ‘Che genere di Europa?'
L’Europa che «premia» Hamas rimane inflessibile con il Cremlino
Europa League: gli incassi della Roma tra premi partita e bonus - facebook.com Vai su Facebook
Sicilia Regione europea della gastronomia 2025 - Ci sono tutti gli elementi per la Sicilia che sarà "Regione europea della gastronomia 2025", prestigioso riconoscimento internazionale assegnato dall'International ... Da ansa.it
Regione europea della gastronomia 2025, il premio alla Sicilia - Il riconoscimento, coordinato dall'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism, è stato annunciato oggi al ... rainews.it scrive