Letteratura musica e memoria | riprende l' attività culturale della Dante

29 set 2025

Martedì 7 ottobre p.v. riprende, dopo la pausa estiva, l’attività culturale della Società "Dante Alighieri". Il programma per il periodo ottobre-dicembre, molto intenso, si apre con il ricordo del 760esimo anniversario della "nascita" di Dante (1265-2025), evento che vedrà attuata una "Lectura. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

